Още по-обилни валежи във вторник: Червен код за цяла Южна България

Червен, оранжев и жълт код за опасно време са обявени за вторник 7 октомври 2025 г. Най-голям риск има за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.

Червеният код важи за част от областите Хасково, Ямбол и Силистра, както и за целите Добрич, Варна и Бургас.

Предупреждение от втора степен – оранжев код – е обявено за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.

Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.

В Югозападна България няма опасност от интензивни валежи.

