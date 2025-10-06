Украински удар остави 40 000 души без ток в Белгород

Украински удар по енергийни съоръжения остави почти 40 000 жители на руския град Белгород без електричество, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков на 5 октомври. Според него атаката е нанесла значителни щети в седем общини, което наложи извънредни мерки и обширни възстановителни дейности.

„Получихме доклади от енергийните служби за щетите след нощния обстрел. Разрушенията са сериозни, а обхватът на ремонтните работи ще бъде голям“, заяви Гладков. Болниците в Белгород преминаха на резервно захранване, а местните власти координираха работата на училищата по време на прекъсването. Спешни екипи веднага бяха изпратени в най-засегнатите райони.

Към сутринта на 6 октомври частични прекъсвания продължават в 24 населени места, засягайки около 5 400 жители. Гладков не посочи срок за пълното възстановяване на електрозахранването, но подчерта, че ремонтните дейности са в ход и се очаква да приключат скоро.

Атаката идва на фона на засилени руски удари по украинската енергийна инфраструктура. През септември украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Киев ще цели руски енергийни обекти в отговор, ако Москва се опита да предизвика прекъсвания на тока в Украйна. През последната година руските удари по украинските електропреносни мрежи, газови съоръжения и отоплителни системи многократно оставяха цивилни без топлина или ток при студени условия.

На 3 октомври Зеленски съобщи, че Русия е извършила мащабна ракетна и дрон атака по украински енергийни обекти, обвинявайки Москва, че се опитва да увеличи страданията на цивилното население преди зимния сезон. По-рано, на 20 септември, Bloomberg цитира източници от Кремъл, според които Русия планира да продължи да цели украинската енергийна инфраструктура тази зима като част от по-широката си стратегия за оказване на натиск върху Киев за постигане на отстъпки във войната.