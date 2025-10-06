Активираха системата BG-ALERT в Елените
Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT за района на вилно селище Елените.
Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района. От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната.
В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст:"Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. Елените, община Несебър се ограничава днес в 15.00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас".
