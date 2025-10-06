Сирийците гласуваха за първи път след свалянето на Асад

Изборните секции в Сирия затвориха в неделя вечерта след продължително преброяване на гласовете, отбелязвайки първите парламентарни избори в страната след падането на режима на Асад, съобщи CNN.

Представителят на изборната администрация Науар Наджме каза пред сирийската държавна телевизия al-Ikhbariya, че всички избирателни центрове са приключили с гласуването. Очаква се окончателният резултат да бъде обявен в понеделник.

Първоначалните резултати от провинциите Идлиб, Дейр ез-Зор и околностите на Дамаск показват, че засега няма избрани жени. В резултат на това квотата от 20% за жените се очаква да бъде изпълнена чрез една трета от местата, назначени директно от сирийския президент Ахмад ал-Шараа.

По време на наблюдение на изборния процес в центъра на Националната библиотека в Дамаск, ал-Шараа определи изборите като „исторически момент за сирийците“, подчертавайки, че страната е успяла да организира изборен процес в рамките на няколко месеца, „съобразен с реалностите на този етап“.

„Този момент е решаващ за всички сирийци. Време е да възстановим нацията си заедно“, заяви ал-Шараа.

Наджме добави пред държавната телевизия, че гласуването се е провело по нов временен избирателен регламент, въведен чрез указ по-рано тази година от ал-Шараа. CNN съобщи, че указът е създал национален изборен комитет с 10 членове и е определил нови правила за преходния период.

Изборите ще попълнят 210 парламентарни места чрез смесена система: две трети от депутатите ще бъдат избрани от местните органи, а една трета ще бъдат назначени директно от президента. Местата са разпределени според населението и социалното представителство.

Една от ключовите задачи на парламента ще бъде изготвянето на нова конституция за Сирия и подготовката за пряк вот на гражданите в следващия мандат.

CNN отбеляза, че 1 578 кандидати са били одобрени за участие в кампанията, включително 14% жени. Властите посочиха, че окончателният списък на избирателите изключва лица, свързани с бившия режим.

Не всички провинции участват в изборите. CNN съобщи, че гласуването в по-голямата част от Рака и Хасака е отложено поради „проблеми със сигурността и логистични проблеми“, докато всички избирателни райони в провинция Сувайда ще останат празни до „създаването на подходящи условия“.

Рака и Хасака са под контрола на кюрдските сили YPG, а Сувайда е доминирана от друски фракции, лоялни на духовника Хикмат ал-Хиджри. Всички три района остават извън контрола на централното правителство.

Изборите се провеждат на фона на напрежение около Алепо между силите на преходното правителство и членовете на подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили (SDF), които оперират в източна Сирия и са воювали срещу „Ислямска държава“ в продължение на десет години. SDF, съставена от кюрди, араби и християни, трябва да се интегрира в новата сирийска армия; обаче тази интеграция за сега не е осъществена, което възпрепятства изборите в райони под контрола на SDF.

Също така избори не се провеждат в турско-окупираната зона на Тел Абияд, според Jerusalem Post.

Междувременно Ахмад ал-Шараа стана първият сирийски лидер от почти 60 години, който се обърна към Общото събрание на ООН. В речта си той призова за пълното вдигане на санкциите срещу Сирия и обеща да доведе до справедливост всички виновни за кървавите престъпления, включително тези, извършени по време на режима на Асад.