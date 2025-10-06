Бизнесмен в Царево: На колене сме

Четвърти ден след наводнението в Царево, местните жители и представители на бизнеса все още се опитват да се справят с последиците от разрушителната водна стихия. Въпреки че нивото на водата бързо се е понижило, щетите са тежки – инфраструктура за приблизително 50 милиона лева е повредена или напълно унищожена.

Сериозно засегнати са и частни имоти, включително земи и търговски обекти. Един от пострадалите е Димитър Йовнов, който заедно с брат си стопанисва терени в града. Той разказва, че плановете им за разширяване на малка бензиностанция са напълно спрени заради щетите върху дерето, което минава през имота им.

„Трябваше на мястото на малката бензиностанция да бъде изградена по-голяма, но това няма да се случи, докато не се изгради дерето. Бизнесът в Царево е на колене пред водната стихия“, обяснява Йовнов.

Той припомня, че още след предишно наводнение са загубили около 800 квадратни метра земя. По думите му, след новия потоп геодезическо заснемане е установило липса на още 1460 квадратни метра.

„Общината насипа с камъни цялото дере. Те помогнаха, но не изцяло. Ако не се беше случило това нещо, сега щяха цели сгради да липсват“, допълва бизнесменът.

Докато местните власти правят опити за възстановяване на пътища, водопроводи и електропреносна мрежа, синоптиците предупреждават за ново опасно време. Над Югоизточна България се заражда циклон, който може да донесе още обилни валежи и бури в следващите дни.

Плажните ивици в района са пощадени от бурята – поне засега. Според местните жители това е едно от малкото утешения в цялата картина на разрушението.

Спешните екипи на общината и държавните институции продължават работа на терен. В ход са и процедури за оценка на щетите и възможности за компенсиране чрез държавния бюджет и европейски фондове.