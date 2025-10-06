  • Instagram
Общини в Пернишко и Кюстендилско остават без ток
Кризата с липса на ток в общини около Перник и Кюстендил се задълбочава.

От четвъртък в две села в община Брезник няма ток. Живеещите там се опасяват, че ако се наложи да викат спешна помощ или ако попаднат в друга опасна ситуация, са безпомощни, алармира БНР.

В много други населени места също са без електричество за пореден ден.

От "Електрохолд" запад нямат конкретен отговор, тъй като обявената до този момент автоматична информация за възстановяване на електроподаването непрекъснато се променя. Последната информация е, че токът ще бъде възстановен към края на деня или, в най-добрия случай - следобед.

Конкретно, за общините Брезник, Трън, Своге и Етрополе сега се обявява, че ще има ток в 14,30 ч. В общините Кюстендил и Трекляно ток ще има евентуално в 21:30 минути.

#Перник

