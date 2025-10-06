  • Instagram
Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването

Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването
От неделя отпадъците на домакинствата с над 300 хиляди столичани се събират временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци. Причината – изтекъл договор с досегашната фирма и наличие само на един кандидат на новия конкурс, който предлага двойна цена.

Боклукът ще се събира за две седмици, включително в специални контейнери за строителни отпадъци в кварталите „Люлин” и „Красно село”. За „Люлин” пунктовете са общо осем, а за „Красно село” – три.

От Столичния инспекторат призоваха гражданите да събират отпадъците си разделно, тъй като сметоизвозването на боклука от цветните контейнери не е нарушено. На терен от днес ще има доброволци, които ще помагат на хората.

Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на боклуци от страна на недобросъвестни търговци.

#София

