Кризата с боклука в София: Как е организирано сметоизвозването
От неделя отпадъците на домакинствата с над 300 хиляди столичани се събират временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци. Причината – изтекъл договор с досегашната фирма и наличие само на един кандидат на новия конкурс, който предлага двойна цена.
Боклукът ще се събира за две седмици, включително в специални контейнери за строителни отпадъци в кварталите „Люлин” и „Красно село”. За „Люлин” пунктовете са общо осем, а за „Красно село” – три.
От Столичния инспекторат призоваха гражданите да събират отпадъците си разделно, тъй като сметоизвозването на боклука от цветните контейнери не е нарушено. На терен от днес ще има доброволци, които ще помагат на хората.
Инспектори ще следят за нерегламентирано изхвърляне на боклуци от страна на недобросъвестни търговци.
Още по темата:
- » Васил Терзиев обяви кризисна ситуация с боклука в "Люлин" и "Красно село"
- » 400 000 столичани могат да се събудят сред боклуци още тази събота
- » Задействаха системата BG-Alert за София