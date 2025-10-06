Тръмп заплашва Хамас с „пълно унищожение“, ако не предаде контрола над Газа

Американският президент Доналд Тръмп предупреди групировката Хамас, че ги очаква „пълно унищожение“, ако откажат да предаде контрола над Ивицата Газа и възпрепятстват напредъка по неговия предложен план за прекратяване на огъня. Коментарът, цитиран от CNN, бе направен в отговор на въпроси относно 20-точковия мирен план на Тръмп за региона. На директен въпрос какво ще се случи, ако Хамас настоява да остане на власт, президентът отговори: „Пълно унищожение!“

Предупреждението идва в навечерието на ключови преговори в Кайро в понеделник между Хамас и Израел, на които Съединените щати изпращат Джаред Къшнър и водещия преговарящ за Близкия изток Стив Уиткоф. Израелски представители също са в Египет, за да финализират условията по споразумението. Попитан за твърдението на сенатор Линдзи Греъм, че Хамас вече са отхвърлили плана, отказвайки да се разоръжат и обвързвайки освобождаването на заложниците с политически отстъпки, Тръмп отговори: „Ще видим. Само времето ще покаже!!!“

Миналата седмица, Тръмп заяви, че Израел е приел първоначалната линия на изтегляне по предложението за прекратяване на огъня, което предвижда поетапно изтегляне на израелските сили, разоръжаване на Хамас и мащабен обмен на заложници и затворници. Според президента, веднага след като Хамас потвърди съгласието си, ще бъде обявено „незабавно“ прекратяване на огъня. „След преговори Израел се съгласи с първоначалната линия на изтегляне, която показахме и споделихме с Хамас“, написа Тръмп в социалната си мрежа "Truth Social". „Когато Хамас потвърди, прекратяването на огъня ще влезе в сила незабавно, ще започне обменът на заложници и затворници и ще бъдат създадени условия за следващата фаза на изтеглянето, която ще ни доближи до края на тази 3000-ГОДИШНА КАТАСТРОФА.“ На въпрос дали израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепя плана, Тръмп отговори: „Да, Биби е съгласен.“

В събота Тръмп заяви, че Израел временно е преустановил бомбардировките в Газа – стъпка, която определи като решаваща за финализирането на споразумението. Въпреки това, според "Ал Джазира", най-малко 70 палестинци, включително седем деца на възраст между два месеца и осем години, са били убити при израелски удари същия ден. Атаките са извършени малко след като Тръмп публично призова Израел „незабавно да спре бомбардировките“ в Газа, след първоначално положителната реакция на Хамас към американската инициатива. Във видеообръщение, публикувано в петък, Тръмп нарече реакцията на Хамас „голям ден“ и определи случващото се като „безпрецедентно“.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също коментира ситуацията, като похвали коалицията от арабски държави, създадена под ръководството на Тръмп за прекратяване на конфликта. В публикация в X (бившия Twitter), Рубио написа, че съюзът е обединен не от политика, а от обща решимост да се изправи срещу тероризма: „Не се изправяме срещу политическо движение, а срещу убийци, варвари и терористи. Но това, което ни дава надежда, е коалицията, която президентът Доналд Тръмп изгради – всички вървят в една посока с нас, за да бъдат освободени заложниците и да бъде прекратен конфликтът.“

В друга публикация в Truth Social Тръмп заяви, че преговорите между Хамас и „страни от целия свят“ са „много успешни и напредват бързо“. Той добави, че технически екипи ще се срещнат в Египет в понеделник, за да финализират подробностите по плана. „Казано ми е, че първата фаза трябва да приключи тази седмица, и призовавам всички да ДЕЙСТВАТ БЪРЗО,“ написа той. „ВРЕМЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ, ИНАЧЕ ЩЕ ПОСЛЕДВА КРЪВОПРОЛИТИЕ – НЕЩО, КОЕТО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ВИДИ!“

Тръмп засегна темата и по време на церемония по случай 250-годишнината на американския флот, където заяви, че администрацията му работи за разрешаване на глобални конфликти, включително „такъв, който продължава вече 3000 години“. Той се обърна към военнослужещите с думите: „Не искаме да ви изпращаме в битка, освен ако не е необходимо… Загасихме много пожари по света.“

Преди да напусне Белия дом в неделя, Тръмп каза пред репортери, че не се очакват съществени промени по плана за Газа, като подчерта, че „всички са почти съгласни с него“. Той определи предложението като „страхотна сделка за Израел, страхотна сделка за арабския свят и страхотна сделка за целия мюсюлмански свят“. Според президента, планът ще донесе мир в Близкия изток „за първи път от 3000 години“.

В публикация на Белия дом в X се посочва, че са проведени „много положителни разговори“ с Хамас и международни партньори за освобождаването на заложниците и прекратяването на войната в Газа, като същевременно се полагат основите за траен мир. Все още не е ясно какво точно означава „първата фаза“ и дали освобождаването на заложниците ще започне тази седмица. Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази надежда, че процесът може да стартира по време на еврейския празник Сукот, който започва в понеделник вечер и продължава седмица, последван от Симхат Тора – годишнината от атаката на Хамас на 7 октомври.