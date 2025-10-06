САЩ натискат ООН да изолира Куба заради ролята ѝ във войната в Украйна

Съединените щати започнаха дипломатическа кампания с цел изолацията на Куба в рамките на ООН, като настояват съюзниците си да не подкрепят годишната резолюция, която призовава за отмяна на дългогодишното американско ембарго. Администрацията на президента Доналд Тръмп твърди, че Хавана заема страната на Москва, като е позволила кубински граждани да бъдат набирани за участие във войната срещу Украйна.

Според поверителна шифрограма на Държавния департамент, датирана от 2 октомври, американските дипломати по света са инструктирани да предупреждават други правителства, че „след Северна Корея, Куба е най-големият доставчик на чуждестранни бойци допринасящи за руската агресия“, като се изчислява, че между 1000 и 5000 кубинци се сражават в момента в Украйна. Документът, цитиран от агенция Reuters, инструктира американските посолства да лобират срещу резолюцията, като подчертава, че дори и да не може да бъде блокирана напълно, намаляването на броя на страните, които гласуват „за“, ще бъде успех. „Отрицателните гласове са предпочитани, но и въздържали се или отсъстващи са полезни“, се отбелязва в шифрограмата.

Резолюцията, която осъжда американското търговско ембарго срещу Куба, се приема почти всяка година от 1992 г. насам. При последното гласуване тя бе подкрепена от 187 държави, като само САЩ и Израел гласуваха против, а Молдова се въздържа. Вашингтон твърди, че икономическата криза в Куба не е следствие от санкциите, а от „корупцията и некомпетентността“ на кубинското правителство. Според Държавния департамент Хавана „използва гласуването в ООН, за да се представя като жертва“ и не заслужава подкрепата на „демократичните съюзници“.

Говорител на ведомството потвърди, че САЩ са наясно с участието на кубински граждани във войната в Украйна, като обвини кубинското правителство, че не е защитило своите граждани, използвани като „пешки във войната на Русия“. В същата шифрограма Куба е свързана и с по-широка регионална нестабилност, включително чрез близкия ѝ съюз с Венецуела и предполагаемата ѝ роля в подкопаването на демокрацията в Западното полукълбо.

Американските дипломати са получили указания да насърчават партньорските държави да гласуват против или да се въздържат при предстоящото, макар и необвързващо, гласуване на 8 октомври. Според вътрешната комуникация целта на инициативата е да се демонстрира ясно американската позиция и да се обединят „съюзници и сродно мислещи партньори“ в защита на това, което Вашингтон определя като реалистично отражение на настоящата роля на Куба в международните дела.

Ембаргото, наложено след революцията на Фидел Кастро през 1959 г., може да бъде премахнато единствено от Конгреса на САЩ. Междувременно Куба обвинява Вашингтон за най-тежката си икономическа криза от десетилетия, посочвайки масови недостиги, сринала се инфраструктура и галопираща инфлация.

Кампанията на Държавния департамент отразява и засиления фокус на Вашингтон върху държавите, които подпомагат руската военна машина. Украинските власти нееднократно са сигнализирали за присъствието на кубински наемници, сражаващи се на страната на Русия. Това се вписва в по-широките усилия на администрацията на Тръмп за международна изолация на Москва, след като американски законодатели от двете партии отново призоваха Русия и Беларус да бъдат официално обявени за държави – спонсори на тероризма, заради отвличането на украински деца.