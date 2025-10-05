Meteo Balkans пак предупреди: Иде нов циклон, заплашва с наводнения!

От Meteo Balkans предупредиха отново за нов циклон, който ще създаде сериозна обстановка. Очаква ни риск от наводнения и "трицифрени количества валежи".



Посочва се, че може да бъдат между 100-200 л/кв.м. са северните и североизточните райони.



Опасност за реки и дерета има навсякъде заради вече отминалия процес и преовлажнената почва и всяка капка от сега нататък ще е буен поток. Става въпрос за 6-8 октомври.



Октомври 2025 със сигурност ще бъде с валежи над нормата.



Това от друга страна е отлична новина за Плевен и Ловеч (и не само), защото всяка капка ще е равна на преустановяване на водния режим, ако, язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете!



Вчера от Meteo Balkans посочиха, че големият проблем е за колко време ще паднат валежите, а днес написаха в поредно предупреждение:

"Уважаеми граждани,

През следващите 42 часа се очакват интензивни валежи в района на Предбалкана, Централна България и крайните североизточни райони. Прогнозните количества дъжд могат да достигнат до 100 л/кв.м.

Тези нови валежи ще се добавят към вече падналите през последните дни 40–80 л/кв.м, което значително повишава риска от наводнения и свлачища в засегнатите райони.

⚠️ Възможно е:

Рязко повишаване нивото на реките;

Наводняване на ниски и крайречни територии;

Активизиране на свлачища в стръмни участъци.

Молим жителите и посетителите на рисковите райони да проявят повишено внимание, да избягват пътувания в засегнатите зони и при нужда да следят актуалната информация от компетентните служби.

Оставаме в готовност да реагираме при възникване на кризисни ситуации.

Висок риск от наводнения има и в Югоизточна Румъния."



