Бургас: +15 / +16
Пловдив: +14 / +14
Варна: +15 / +15
Сандански: +14 / +14
Русе: +14 / +15
Добрич: +13 / +14
Видин: +12 / +13
Плевен: +13 / +14
Велико Търново: +11 / +13
Смолян: +7 / +7
Кюстендил: +11 / +12
Стара Загора: +15 / +15

Meteo Balkans пак предупреди: Иде нов циклон, заплашва с наводнения!

Meteo Balkans пак предупреди: Иде нов циклон, заплашва с наводнения!

MeteoDesk/MeteoBalkans
От Meteo Balkans предупредиха отново за нов циклон, който ще създаде сериозна обстановка. Очаква ни риск от наводнения и "трицифрени количества валежи".

Посочва се, че може да бъдат между 100-200 л/кв.м. са северните и североизточните райони.

Опасност за реки и дерета има навсякъде заради вече отминалия процес и преовлажнената почва и всяка капка от сега нататък ще е буен поток. Става въпрос за 6-8 октомври.

Октомври 2025 със сигурност ще бъде с валежи над нормата.

Това от друга страна е отлична новина за Плевен и Ловеч (и не само), защото всяка капка ще е равна на преустановяване на водния режим, ако, язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете!

Вчера от Meteo Balkans посочиха, че големият проблем е за колко време ще паднат валежите, а днес написаха в поредно предупреждение:

"Уважаеми граждани,

През следващите 42 часа се очакват интензивни валежи в района на Предбалкана, Централна България и крайните североизточни райони. Прогнозните количества дъжд могат да достигнат до 100 л/кв.м.

Тези нови валежи ще се добавят към вече падналите през последните дни 40–80 л/кв.м, което значително повишава риска от наводнения и свлачища в засегнатите райони.

⚠️ Възможно е:

Рязко повишаване нивото на реките;
Наводняване на ниски и крайречни територии;
Активизиране на свлачища в стръмни участъци.
Молим жителите и посетителите на рисковите райони да проявят повишено внимание, да избягват пътувания в засегнатите зони и при нужда да следят актуалната информация от компетентните служби.

Оставаме в готовност да реагираме при възникване на кризисни ситуации.

Висок риск от наводнения има и в Югоизточна Румъния."


