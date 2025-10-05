На пълнолуние богатството се показва: Поверия за привличане на финанси

Навръх пълнолуние заровеното имане и въобще богатството се показва, а с това се откриват и възможности да се направят ритуали и наричания за успех, берекет и пари – това вярвали предците ни в стари времена.

Правели и различни ритуали по време на пълнолуние, с които да привлекат пари. Отивали на кръстопът, по възможност по-голям и важен, защото това се смята за магично място, откъдето минават съдбите и богатствата. Та оттам взимали пръст, за да спрат това имане. Поставяли пръстта в кесия, по възможност кожена, за да може там богатството да се установи. И правели наричане парите да се множат така, както и пътищата, до които стигат от този кръстопът.

Петък

Българите от старо време вярвали още, че рано сутринта в петък (независимо коя е фазата на месечината) на прага трябвало да се постави щипка сол. И да се направи наричане, че както солта не се връща назад, така и парите на дома да не се връщат, а само да идват.

За предците ни петъкът е бил денят на зорницата, т.е. на Венера. А както знаем от астрологията, тя е покровителката на парите и успешните сделки.

Някои пък правели наричания с огън в петък вечер по тъмно. Заставали с лице, обърнато на изток, и палели свещ. Поставяли до нея монета (ако може сребърна или златна), шепа жито и парче хляб. Човекът заставал така към свещта, че да гледа сянката си, и правел наричане - както светлината го следва, така и парите да го последват и дойдат при него, но с тях да не идват злини и чуждо имане, а да пристигнат с доброта. После хлябът се оставял край дърво или река като дар за висшите сили, които можели да донесат берекета.

Ритуали за пари извършвали и навръх новолуние. Вярвало се, че това е време за ново начало и небето се отваря тогава за добрите желания. В глинена чаша с вода се пускала монета (по-добре да е златна или сребърна) и край нея се нареждали билки – босилек, здравец, вратига (в някои случаи към тях се прибавяла и комунига). И задължително, шепнейки, се наричало - тъй както водата не стои на едно място, така и парите да идват към съответния човек, без да спират. А на сутринта тази вода от калената чаша се лисвала пред прага, за да влезе благополучието по нея и да е добре дошло.

В народната практика от далечно и по-близко минало има всякакви ритуали за привличане на успехи и пари. Някои смятат, че с тяхното изпълнение ще постигнат по-голямо щастие. Принципът е, че ако нещо не вреди, то и не пречи, макар мнозина да го приемат за бабини деветини. В по-новите времена съвсем естествено идват и повече заемки от близки и далечни страни.

Отдавна е известна максимата, че успехът обича смелите. Техните настойчивост и усърдие са зaлог за просперитет не само във финансов план, но и в личните отношения. За да се сдобиете с вниманието на съдбата, е необходимо да вярвате в собствените си сили и късмет и да следвате целите си стъпка по стъпка, твърдят вярващите в тези похвати.

Енергия

Счита се, че ритуалите за привличане на пари са особено силни и действащи по време на нарастващата Луна – от новолуние през първа четвърт до пълнолуние. Смята се, че нарастващата мощ на Луната привлича успеха и умножава късмета, ако правилно е помолена. За целта се вярва, че вечерно време трябва да се вземе любимо украшение, да се остави на перваза на прозореца на пряката лунна светлина до полунощ. След това, когато часовникът удари 12, излезте от дома и покажете украшението на Луната, като произнасяте: „Това богатство е моята гордост. Чуждо не ми е нужно, своето привличам. Луна, погледни го как блести. Покажи пътя към моя дом на всичко така блестящо и радост принасящо“. Поклонете се на четирите посоки на света, като здраво държите в ръка украшението и се върнете в дома, без да се оглеждате. Този ритуал може да се прави и на разсъмване. Смята се, че енергията на изгряващото Слънце е не по-малко силна за привличане на финансово благополучие. Трябва да станете преди разсъмване и в часа на изгрева да направите същия ритуал.

Вяра в собствените сили и целеустремено желание да се сдобиете с успех – това в крайна сметка си остават двете основни неща при който и да е ритуал за късмет, смятат познавачите по въпроса.

Дом

Но само да вярвате в успеха не е достатъчно. Трябва да положите усилия целите да се сбъднат. На първо място трябва да се грижите за мястото, което обитавате. Поддържайте чистота в жилището си. Например като използвате ефирни масла, за да предизвиква ароматът им приятни емоции. Не събирайте ненужни вещи. Стремете се в дома си да не вкарвате негативи. Избягвайте неприятните и нежелани гости. По-често създавайте вкъщи атмосфера на празник. Често проветрявайте помещенията. Украсявайте своя дом. Хранете се с красива посуда.

От стари времена се смята се, че всеки път, когато се връщате у дома, щателно трябва да си изтривате краката и да си казвате в това време: „Мръсотия вкъщи не внасям, от бедността избягвам“.

Специалистите съветват преди излизане от дома да се вземе със себе си дребна монета, да се сложи в обувката и да се нарече: „По пътища вървя, следи оставям, грош със себе си нося, богатство привличам. То ще ме намери и на вратата ми ще почука. Там, където кракът ми е стъпил, богатството за мен се увеличава и вкъщи ще влезе“. Връщайки се у дома, трябва да се извади монетата, а около прага да се сложи красива кутийка. После да се отвори вратата, да се хвърли монетата в кутийката и да се каже: „Добре дошли”.

Ако може, оставете кутийката пред вратата отвън, ако ли не - отвътре, за да привлича парично благополучие всеки път, когато пристъпите прага на дома, гласи заключението на експертите по привличане на късмет и богатство.

Контра

Смята се, че има и много неща, които ни носят неуспехи и карък във финансовите дела. Има и доста заблуждения по въпроса какво привлича паричното благо. Най-страшният враг на всеки късмет е негативизмът. С времето той се превръща в истинска негативна програма, която както вирусите заразяват компютъра, така обхваща и вашето съзнание. Тя не пуска позитивната енергия на Вселената във вашето биополе. Така вие не се сдобивате със сила, която толкова е нужна за паричните ви дела.

А за успеха правилните мисли са много важни. Най-малкото може да си повтаряте непрекъснато, че вървите по правилен път за постигането на целите си. Може да си казвате често-често: „Ще забогатея, но затова трябва да работя здраво, да се постарая“. Говорете и мислете правилно. Избягвайте думи като „но“, които ви отдалечават от крайния резултат – успеха. Така зацикляте върху проблемите, а не върху мечтите си.

Позитивното мислене е мощен инструмент, от който трябва да се възползвате умело. Трябва да работите над себе си в тази посока. Съмнения не трябва да има, за да не прораснат семената му в душата ви и да се окажат прът в колелата на успеха ви.

Заблуди

Едно от най-честите заблуждения е, че успехът съпътства само изначално богатите, твърдят експертите. Помнете, че условията са едни и същи за всички в този план, че нищо не ви пречи да постигнете успеха. Казвайте си, че можете да направите себе си щастливи, защото това е цялата истина. Вие действително сте способни на това, съмненията не са нужни тук.

Второ заблуждение е, че парите трябва да се трупат. Разбира се, спестовност трябва да има, но да не се стига до нейното обожествяване. Повечето богати хора са вложили парите си в нещо и те работят за тях. В това отношение парите и хората си приличат – трябва да работят. Не спестявайте, а търсете начини за правилното вложение на средствата – в знания, в навици, в бизнес.

Третото заблуждение е, че паричният успех е програмиран още преди раждането ни. Да, има много хора, които се раждат с невероятен талант и нюх за бизнес и са предопределени да печелят пари. Но това са и неща, които се учат с годините в социалното общуване и те не се получават само с висше образование.

Четвърто популярно заблуждение е, че за да побеждавате винаги, трябва да действате отборно. Но в бизнеса това често е и вредно правило. Повечето са примерите, когато отлични индивидуалности се провалят в екипни дейности. А ако създадете общ бизнес дори с най-добрия си приятел, има голяма вероятност парите да се окажат това, което лежи непреодолимо пред вас и поставя трудно преодолими бариери. Превръщате се във врагове. Затова се смята, че подобна подкрепа трябва да се търси по-скоро в семейството.

Пета заблуда е, че щастието не е в парите. Разбира се, че е така - не е в парите, а в това, което могат да ни купят като здраве, вещи, развлечения и т.н. Процесът по печелене на пари трябва да носи удоволствие, за да може делата да се увенчаят с успех и да умножавате богатството си. Правилото е, че парите ви носят по-голямо удовлетворение тогава, когато не сте ги намерили на улицата или спечелили на тото, а сте ги заработили с труд.

Шестото заблуждение е, че големите пари ви носят и голямо нещастие и винаги са придобити по нечестен път. Това е направо глупаво разсъждение, казват психолози. Не е нужно да си крупен мошеник, за да имаш много пари. Избавете се от подобни мисли, защото те ви носят само негативи в съзнанието.

Седма заблуда е, че човек не иска да живее богато, защото цял живот е живял бедно. Казвайте си, че никога не е късно да започнете. Не приемайте нещата само като неизбежна съдба. Борете се за щастието си и му дайте шанс то да дойде при вас.

Всичките тези заблуди силно тормозят психиката. Отворете разума си за позитивното, станете богати първо в мислите си, а после и в реалността, съветват психолозите. Мислите ви могат да се превърнат в нещо материално по същия начин, по който материални сте и вие.

Сладко и солено

Според старовремски схващания сол и захар се слагат във всеки един от ъглите на дома и се сменят на всяко пълнолуние, като се изказва благодарност към къщата. Това трябва да направи дома отворен за изобилие, и както има сол и захар, да има успех и пари.

Още един чалъм използва сладки неща. В буркан с мед се поставят пръст от собствената градина или двор (или от двора се взима от земята пред блока в новите времена) заедно с три дребни монети. Захлупва се с червен плат и се крие на тайно място. Смята се, че така ще медоса (помаже с мед, т.е. с благословия) късмета.

Друга стара практика повелява в червен плат или червена предена вълна да се увие монета, а след това тя да се постави под касата или в портфейла. Смята се, че по този начин монетата в червения плат ще привлече повече пари. Носи се като амулет, особено от търговци.

Все още много разпространено е поверието, че четирилистната детелина носи късмет и пари. Смята се как тя трябва да се пази в портфейла или между страниците на Библията.

Подковата също е друг символ на успеха. Тя може да се постави на видно място в дома, но се смята, че е най-добре да бъде закована над вратата, като е отворена нагоре, за да събира по този начин късмета.

Има и поверие, че се прави малка ръчна метличка, която се поставя зад вратата. И така поверието е, че метличката по този начин ще изметe бедността от дома, а на нейно място ще дойде богатството.

Фази

Смята се, че в някои дни ритуалите за пари и успех са по-силни. Като такова от древни времена по нашите земи се възприема на първо място пълнолуние. В представите на народа голямата кръгла Луна усилва желанията и носи материално благополучие.

Първият ден от всеки един месец също е много подходящ и дарен с магична сила, писа "Телеграф". Народът вярва, че тогава се извършват кратки обреди и се носи в портфейла или джоба нова банкнота.

Фазите на Слънцето също са много подходящи, като се смята, че чрез тях небесното светило изсипва своята благодат върху нас и ни дарява с късмет. Затова добър е всеки един ден от месеца, най-подходящото време е изгрев слънце – нещо като Джулай морнинг, ама всеки един месец и без песни на „Юрая Хийп“.

Началото на всяко от годишни времена също е подходящо, но то е свързвано в древни времена повече с ползотворните сили на природата. На първа пролет и началото на лятото се отварят прозорците широко, за да бъде пуснат успехът. Обратното – на първия есенен ден се затварят, за да не избяга берекетът. А зимните ритуали са широко известни покрай Бъдни вечер с паричката в питата и баницата.

Естествено, че това са си само ритуали и поверия, а дали ще доведат до успех и пари си е друг въпрос. За целта народът ни има една много универсална поговорка – Бог дава, ама в кошара не вкарва.