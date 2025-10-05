Стотици на шествие в подкрепа на палестинския народ в София

Стотици хора в София се включиха в шествие в подкрепа на Палестина.

Демонстрацията започна по обяд от НДК, премина по булевард "Витоша" и стигна до района на Президентството и Народното събрание. По данни на полицаите, които охраняваха проявата, включилите се в нея са били над 700.

Имаше плакати и призиви за свободна Палестина, обвинения към Израел за геноцид, както и към българските медии, че мълчат по темата.

Организатор на проявата беше "Комитет Ал-Кудс Ерусалим", информация за нея имаше основно в социалните медии. Палестинецът Фарес Фарес от комитета, посочи, че проявите на насилие трябва да спрат. Той добави, че се надява преговорите между "Хамас" и Израел да завършат с успех, но не вярва, че решение с две държави е възможно. Според него трябва да има една държава, в която да се спазват законите и да се живее в мир.

"Както всеки един нормален човек на света, искам да постигнем мир. Този геноцид да се спре. Това клане за деца, жени, мъже да спре", посочи Уаил, който беше на шествието.

"Ние сме тук с призив да спре този геноцид, който се случва в Палестина, в ивицата Газа по-специално", каза Халед Мухидин, друг участник в шествието.

В шествието участваха също семейства с деца.

Малко преди 15 ч. демонстрацията приключи.