Съюзът на съдиите: Сарафов да подаде оставка или компетентните органи да го отстранят

Единствената възможност пред Борислав Сарафов е подаване на незабавна оставка. В противен случай компетентните държавни органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на и. ф. главния прокурор и да защитят конституционно установения правен ред.

Това се казва в позиция на Съюза на съдиите в България по скандала, предизвикан от Сарафов и прокуратурата, след като на 2 октомври Върховният касационен съд (ВКС) с две свои разпореждания го обяви за нелегитимен изпълняващ функциите главен прокурор.

ВКС всъщност отказа да разгледа две искания на Сарафов за възобновяване на дела, тъй като са подадени след 21 юли. На тази дата изтекоха шестте месеца, регламентирани от Закона за съдебната власт, в които някой може да е и.ф. главен прокурор или и.ф. председател на върховен съд. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче още преди 21 юли някак си изтълкува, че законът не важи за Сарафов и той може да си е вечният временен шеф на държавното обвинение. След разпорежданията на ВКС прокуратурата излезе с анонимна позиция, в която на практика не се признава тълкуването на върховната инстанция, а съдиите са обвинени в политическа пристрастност и злоупотреба. Вчера председателката на ВКС Галина Захарова остро отговори на прокуратурата.

"Публично оповестената декларация на фактически изпълняващия функциите на главен прокурор, че той и прокуратурата няма да се съобразяват с решение на съда, е най-груба форма на незачитане на върховенството на правото, с което драстично се отрича установеният конституционен ред", смята ССБ.

"Необходимо е да се противопоставим и на банализирането на злоупотребата с прокуратурата, която се използва като щит за защита на частни властови амбиции, несъвместими с правовата държава и обществения интерес. Безучастното наблюдение само би засилило разрушителния ефект върху прокуратурата и би способствало за деморализирането на всеки отделен прокурор", се казва в позицията на най-голямата магистратска организация в страната.

Според ССБ анонимната публикация на сайта на прокуратурата, "която не е подписана, но се твърди, че ангажира цялата институция, грубо уронва престижа на съдебната власт, защото изразява незачитане на основополагащи демократични ценности и представлява, за жалост, поредна злоупотреба с институцията в частен интерес като проява на трудноразбираема отчаяна самозащита".

Съдиите напомнят, че публичното противопоставяне на съда от страна на прокуратурата, и в частност на олицетворяващия я главен прокурор, не е прецедент за последните трийсет години. През 90-те години на ХХ век главният прокурор Никола Филчев използваше ресурсите на институцията за компроматна кампания срещу председателя на Върховния касационен съд Румен Янков, която целеше подчиняване на съда на прокуратурата. По време на мандата на главния прокурор Сотир Цацаров институционалните акции срещу отделни съдии и съдилища бяха обичайна практика. При главния прокурор Иван Гешев противопоставянето на председателя на Върховния касационен съд и на отделни съдии придоби уродливи форми. Ярък е и споменът за нелицеприятната злоупотреба на Гешев с прокуратурата в опита си на всяка цена да остане на длъжността главен прокурор.

"Последната позиция на прокуратурата, макар да не е подписана от никого, очевидно представлява неумела форма на самозащита на г-н Сарафов, който на свой ред, след г-н Гешев, използва недопустими средства за това, които увреждат далеч не само авторитета на самата институция на прокуратурата и главния прокурор в частност", пише ССБ. И още: "Използваните в позицията, публикувана на сайта на прокуратурата, изразни средства и квалификация не представляват юридически аргументи и съображения, а реферират към реториката на политическата манипулация".

ССБ призовава съдиите и гражданите да не остават "безучастни зрители на поредния срамен епизод за сплашване на съдиите чрез поругаване на Върховния касационен съд".

Междувременно утре в резиденция "Бояна" Сарафов е домакин на форум на главните прокурори от Югоизточна Европа.

Делата, по които ВКС отряза Сарафов за възобновяване, са процеси, приключили със споразумения, т.е. със съгласието на прокуратурата. Едното е на Окръжния съд в Пазарджик. То не е качено в онлайн регистрите, въпреки задължението за това, но както "Сега" вече писа, става дума за държане на 180 г кокаин, за които подсъдимият, рецидивист, е осъден на 2 г. и 5 месеца затвор и глоба от 10 000 лв. Второто е на Окръжния съд в Русе. С него подсъдимият е осъден за 8 грама марихуана на година и 8 месеца ефективен затвор.

В първия случай Сарафов иска възобновяване за утежняване на режима, а във втория - за облекчаване. Това не се обяснява на публиката.

Други случаи на искания за възобновяване пред ВКС след 21 юли не е имало, пише "Сега".



