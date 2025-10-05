  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +16
Пловдив: +14 / +14
Варна: +15 / +15
Сандански: +14 / +14
Русе: +14 / +15
Добрич: +13 / +14
Видин: +12 / +13
Плевен: +13 / +14
Велико Търново: +11 / +13
Смолян: +7 / +7
Кюстендил: +11 / +12
Стара Загора: +15 / +15

Невена Цонева влезе по спешност в болница, отмени концерти в София, Пловдив и Казанлък ВИДЕО

  • Сподели в:
  • Viber
Невена Цонева влезе по спешност в болница, отмени концерти в София, Пловдив и Казанлък ВИДЕО

ФБ/Невена Цонева
A A+ A++ A

Певицата Невена Цонева влезе спешно в болница, като с наложи да отмени концертите си в Пловдив и още два града. Чаровната дама пусна видео от болницата, в което поднесе своите извинения към всички почитатели и посочи, че скоро ще има нови дати за събитията.

"Ще отложим концертите в Пловдив, София, и отново в Казанлък поради спешно приемане през нощта в Пловдив. Няма как да се състоят, ще има малко по-дълго възстановяване. Очаквайте скоро да пуснем новите дати. Благодаря на всички, които отделиха от времето и средствата си, за да дойдат. Надявам се наистина да дойдете отново всички тези, които сте си взели билети. И да дойдат и още хора, които не са, когато обявим новите дати. Благодаря за разбирането и до нови срещи", каза Невена Цонева.

Тази вечер тя трябваше да излезе на сцената на Дома на културата заедно с Баш Бенд.

#Невена Цонева

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?