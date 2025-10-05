Невена Цонева влезе по спешност в болница, отмени концерти в София, Пловдив и Казанлък ВИДЕО

Певицата Невена Цонева влезе спешно в болница, като с наложи да отмени концертите си в Пловдив и още два града. Чаровната дама пусна видео от болницата, в което поднесе своите извинения към всички почитатели и посочи, че скоро ще има нови дати за събитията.



"Ще отложим концертите в Пловдив, София, и отново в Казанлък поради спешно приемане през нощта в Пловдив. Няма как да се състоят, ще има малко по-дълго възстановяване. Очаквайте скоро да пуснем новите дати. Благодаря на всички, които отделиха от времето и средствата си, за да дойдат. Надявам се наистина да дойдете отново всички тези, които сте си взели билети. И да дойдат и още хора, които не са, когато обявим новите дати. Благодаря за разбирането и до нови срещи", каза Невена Цонева.



Тази вечер тя трябваше да излезе на сцената на Дома на културата заедно с Баш Бенд.