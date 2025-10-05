Витамин С показва неочакван ефект срещу рака

Изследователи от Технологичния институт на американския щат Джорджия са открили, че високи дози витамин C могат да забавят растежа на раковите клетки, като същевременно оставят здравите клетки относително невредими. Работата им е публикувана в списанието Cancers. Жизнеспособността на клетките обикновено се тества с помощта на MTT/MTC анализи, при които специално багрило променя цвета си, ако клетката е активна. Самият витамин C обаче реагира с багрилото и изкривява картината, създавайки впечатление за прекомерна жизнеспособност.

За да се избегне тази грешка, екипът е използвал различен метод - PI/Triton X-100. Той използва пропидиев йодид, багрило, което прониква само в мъртвите клетки и се свързва с тяхната ДНК. Това демонстрира, че туморните клетки наистина се убиват от витамин C, особено тези, зависими от хормонални рецептори. Здравите клетки обаче остават резистентни дори на високи дози.

Учените подчертават, че в момента това са експерименти в епруветка. В бъдеще витамин C може да се превърне в допълнение към стандартните лечения, но само с прецизен подбор на дозата и надеждни методи за мониторинг.



