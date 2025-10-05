  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +16 / +20
Пловдив: +14 / +19
Варна: +15 / +20
Сандански: +14 / +20
Русе: +14 / +18
Добрич: +14 / +18
Видин: +11 / +17
Плевен: +13 / +18
Велико Търново: +12 / +19
Смолян: +7 / +14
Кюстендил: +11 / +18
Стара Загора: +15 / +19

Извънредно! Един загинал и поне 8 пострадали на рали край Варна

  • Сподели в:
  • Viber
Извънредно! Един загинал и поне 8 пострадали на рали край Варна

Булфото - архив
A A+ A++ A

Човек от публиката е загинал по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване. След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР-Варна.

Загинал е мъж на 60-годишна възраст, а 27-годишна жена е в реанимация с опасност за живота. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Пострадалите са общо осем, но броят им нараства, защото и към момента хора с по-леки травми са транспортирани към болница.

Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир.

Събитието е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди десет години. В състезанието участват 34 екипажа от цялата страна.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?