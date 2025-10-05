Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и лидерът на "Да, България" Божидар Божанов вече са подсъдими. Прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителен акт срещу тях за опит за принуда.



По думите на Кирил Петков той е подаден на 1 октомври.



В X Божанов посочи, че прокурор по делото е Марина Ненкова, която наблюдава и други производства от обществен интерес - контрабандата в митниците, както и прекратеното дело по твърденията на Васил Божков за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.



"По делото за подкупите към Горанов и Борисов, Ненкова разпитва Божков, Горанов и Борисов като свидетели. Божков казва, че им е давал 60 млн. подкуп. Горанов и Борисов отричат. Не са привлечени като обвиняеми, а досъдебното производство е прекратено, защото било "дума срещу дума". Нищо, че има и други свидетелски показания.



По делото срещу мен става друго - един притиснат свидетел е казал че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Нищо, че пак е дума срещу дума. Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение", пише Божанов.