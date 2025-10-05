Сладкото ни излиза солено тази година

Огромна разлика в цените на плодовете тази есен на пазара и в магазина.



Килограм круши варира между 3 и 5 лева, например. Варира цената и на прасковите, като на места се продават и на 7 лева. Традиционно скъпи всяка есен са малините и горските боровинки – около и над 20 лева.



Една от причините за по-скъпите плодове във Врачанско е, че тази пролет дръвчетата измръзнаха. Дюлите изчезнаха от щандовете. Въпреки това домакините не се отказват да правят сладко дори и с купени плодове.



Есента навлиза с пълна сила, и вали, и температурите падат, но на пазара винаги е оживено. Хората бързат да докупят, каквото им е необходимо, правят лютеници, туршия, някои от плодовете са доста скъпи, като малините и боровинките например, цената им стига до 15-20 лева, има и праскови, и сливи - последните за сезона, качеството им не е много добро, но пък стават и за компот.



Колко харчим за сладко и от какво правим тази есен?



Мездра може да се похвали с един от най-евтините пазари в Северозапада. Ябълките, сливите и последните праскови са на цена от 2.50 лева, но хората, свикнали да си набавят всичко от градината, пак недоволстват. Да правят буркани обаче, не се отказват.



"Само едни смокини се родиха тая година, ама от тука има от пазара“, казва пред bTV Венета Христова.



"Тука излиза по-скъпо, защото, като го вземеш, слагаш захар, буркани затваряш, капачки, а там го вземеш готово“, смята Александър Маринов.



"Десетина буркана малини компот. Виждам цените, но нямаме избор“, обяснява Пепа Готова.



Избор няма и Елма от село Лик, защото всички у дома са фенове на малиновото сладко.



Жената на няколко пъти купува плод от пазара.



"Чакам по-към обяд, че свалят цените, защото сутринта са на 20 лева, към обяд ги намалиха“, казва ни тя.



Малко над два килограма излизат 34 лева.



"Сега ще засолим със захар, ще ги оставим малко да поемат и после ще ги сварим на сладко. На тия две кила и кусур слагаме около килограм и нещо захар, сега плодовете са вкусни и няма нужда от толкова захар“, обяснява тя.



Долива малко вода и изчаква малините да пуснат обилен сок. И не бърка, за да останат цели. След няколко часа ще ги сложи във фурната или ще вари на котлона.



Накрая слагам малко лимонтузу, да не се захароса. Всички обичат сладко от малини, ето от сливи, от смокини, като има палачинки, мекички, слагат сладичко, добре е“, казва още Елма.



Тази година и в нейната градина оцелели само ягодите и смокините.



"Тази година в градината нямаше нищо, защото имаше късно слани, какво се беше задържало, всичко изпада, цвят, едно плодче нямаше, за всичко сме били на пазара и още ходим, че трябва да купя карфиол, моркови“, пояснява още жената.



Според нея спекулата дирижира цените в търговската мрежа.



"Имам обяснение – прекупвачи, прекупвачи и докато стигнат на пазара и в магазина, цените се дигат нагоре. Праскови под 4 лева нямаше, нектарини – 4-50, боровинки – 16 лева, погледнеш и само си заминеш, не пазаруваш нищо“, смята тя.



Купува, не купува, със зимнина се отчита. Вкъщи са любители и на компотите.



Докато малините пускат сок, стопанката Елма ни показва солената си зимнина - буркан с есенен чесън.



"Той става рано и като е в млечна зрялост го почиствам и с копър го правя кисел и зимата за ракийката е добре“, казва тя.



За ракийката става и туршийката със зелени домати. Ако е родила ябълки градината, ги затваря на кубчета за кекс или пък прави ябълков оцет. От въображението ѝ черпи цялата околия, но пък и който я пита за рецепта, не крие.



Веднъж решила да се отклони от изпитаните бабини рецепти и да заложи на по-модерни.



"Правих сладко по фейсбукски, тавата загоря, та едва я измих, а дъртият вика – ти си загори тенджерата, от пъпеш беше“, разказва ни със смях тя.



Затова казва, че експериментите са за младите. След няколко часа тавата с малините отива във фурната. Пекат се на умерена температура три до четири часа.



И да ни е сладко!



Може да е скъпо, но няма цена. И на нас ни обещава по бурканче.



