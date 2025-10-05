Стотици арести в сърцето на Лондон при протест в подкрепа на Палестина

Най-малко 440 души бяха арестувани по време на пропалестински протести в Лондон, които се провеждат въпреки призивите на политици и на полицията за тяхното преосмисляне след терористичната атака срещу синагогата в Манчестър, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Полицията в британската столица арестува протестиращите за нарушения на реда, включващи подкрепа на забранената терористична група "Действие за Палестина".

Сред арестуваните са шестима души, които са били задържани за разгръщане на транспарант в подкрепа на забранената група на моста "Уестминстър".

По-голямата част от арестите са били извършени на площад "Трафалгар", където протестиращите са държали плакати в подкрепа на "Действие за Палестина".

Организаторите на протеста заявиха, че над хиляда души са се събрали на площада, за да проведат масово мълчаливо бдение в знак на протест срещу забраната на организацията, като в същото време били изчетени имената на палестинските деца, убити в конфликта между Израел и "Хамас".