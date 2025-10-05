Спипаха двама крадци в "Елените" - обирали празните след наводнението къщи
Двама крадци са били заловени след подаден сигнал на плажа на курортното селище "Елените" снощи. Това съобщи за NOVA главен комисар Владимир Малинов от ОД на МВР-Бургас. Мъжете са криминално проявени. В тях са открити 4500 евро, а в близост е намерена чанта с лаптопи.
Предстои да бъде образувано разследване по случая.
В ход е засилена охрана на пострадалия район от eкипи на полицията и жандармерията. Патрули обхождат периметъра през деня и в тъмните часове на денонощието, а на входа на курорта има контролен пункт, където се извършват проверки на влизащите в курортното градче.
Още по темата:
- » С пълна пара разчистват последиците от адското наводнение в "Елените"
- » Доброволци от Пловдив и Бургас се включиха във възстановяването на "Елените"
- » Областният кризисен щаб от "Елените": Не пътувайте в засегнатия от наводнението район!
Коментирай
Най-четено от Закон и ред
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"18:45 29.09.2025 | Закон и ред
Последно от Закон и ред