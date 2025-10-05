  • Instagram
Спипаха двама крадци в "Елените" - обирали празните след наводнението къщи

Спипаха двама крадци в "Елените" - обирали празните след наводнението къщи
Двама крадци са били заловени след подаден сигнал на плажа на курортното селище "Елените" снощи. Това съобщи за NOVA главен комисар Владимир Малинов от ОД на МВР-Бургас. Мъжете са криминално проявени. В тях са открити 4500 евро, а в близост е намерена чанта с лаптопи.

Предстои да бъде образувано разследване по случая.

В ход е засилена охрана на пострадалия район от eкипи на полицията и жандармерията. Патрули обхождат периметъра през деня и в тъмните часове на денонощието, а на входа на курорта има контролен пункт, където се извършват проверки на влизащите в курортното градче.

