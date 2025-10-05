Румен Радев: Северна Македония е готова да помогне за справяне с последиците от наводненията
Република Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията. Това написа в профила си в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с президента на РСМ Гордана Силяновска.
"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа той.
