Пуснаха нов участък от автомагистрала "Хемус" за автомобили до 12 тона

Днес в 8 часа пуснаха движението по новия 10-километров участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци" за превозните средства до 12 тона.

По-късно министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и лидерът на партията-мандатоносител Бойко Борисов ще инспектират новопостроения участък от магистралата.

Новото трасе на магистралата започва при 88 км от пътен възел "Боаза" и достига до пресичането с пътя Луковит – Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа.

На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103 км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия пътя Луковит – Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от АМ "Хемус".

Очаква се отсечката от пътен възел "Дерманци" до етапната връзка при 103 км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец.

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза" и "Дерманци" има четири големи мостови съоръжения на река Вит при 89-ия, 90-ия, 91-вия и 98-мия км. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти.

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус" с обща дължина 36,28 км – от края на пътен възел "Дерманци" до връзката с пътя Плевен – Ловеч, включително и пътен възел "Плевен".



