Продължава разчистването на щетите в "Елените", нанесени от наводненията

В засегнатите от наводнението общини Царево и Несебър остава в сила обявеното бедствено положение.



Четири са вече жертвите на придошлите води следствие от валежите във ваканционното селище "Елените", където днес продължава разчистването на пораженията. Очаква се да започне и изваждането на колите, отнесени в морето.



Три екипа на електроразпределителното дружество работят по отстраняване на щетите по двата трафопоста в курорта, за да бъде възстановен токът.



Допълнителна техника, от военното формирование в Лозово и частни фирми ще се включи днес в разчистването на курорта "Елените" от натрупаните наноси.



Огнеборци, военнослужещи и доброволци продължават работата по почистването, каза директорът на регионалната пожарна служба стaрши комисар Николай Николаев.



Усилията днес ще бъдат насочени към разчистването на високата част и крайбрежната зона на ваканционното селище.



Над 30 автомобила отнесени от приливната вълна има събрани пред ресторант в крайбрежната зона, а във високата част има и преобърнат автобус, каза областният управител на Бургас Владимир Крумов.



Междувременно полицията задържа двама мъже в "Елените", заподозрени за обири на жилища в района, у които са открити големи суми пари в лева и евро и ключове от стаи.



В Царево също продължава спешното разчистване на коритото на река Черна и дерето край странджанското село Изгрев заради прогнозата за предстоящи валежи.

