"Бягане за животните" събира хора и техните любимци за седми път в Борисовата градина

"Бягане за животните" ще събере днес в Борисовата градина в София както хора, така и техните домашни любимци. Целта е набирането на средства за разкриване на киберпрестъпления срещу животни, както и спирането на строежа на мегаферми в България.

Регистрацията започва в 10 часа, а самото бягане ще бъде от 11 часа край езерото "Ариана" в Борисовата градина. Събитието се провежда за седми път и за него няма възрастови ограничения. Специално за най-малките участници са предвидени изненади, посочват организаторите от сдружение КАЖИ.

Даренията от бягането ще бъдат използвани за две кампании на организацията, която разкри през март престъпленията от Перник с мъчения на животни онлайн.

Председателят на КАЖИ Петя Алтимирска обясни какви са планираните дейности.

"Дейност, която искаме да подкрепим, е разследването на международни киберпрестъпления с насилие към животни, подобни на това, което разкрихме в началото на тази година с двама мъчители на животни. Изключително широк обществен отзвук имаше това престъпление. То беше причина да се промени Наказателния кодекс. Проблемът е, че спираме само със залавянето на тези хора. Оказа се, че не само в България, но и на европейско ниво, на световно ниво има изключително много хора, които продължават с такъв тип престъпления. Важно е да развием нашия потенциал и да стигнем но нови разкрития, да разбием нови такива канали за разпространение на такъв тип видеа с мъчения на животни", посочи активистът за правата на животните.

Втората кампания е свързана с предотвратяването на изграждането на мегаферми в България.

"Това, което искаме да постигнем тази година, е да спрем разширението на една от най-големите ферми за кокошки носачки в България. Целта на тази ферма е да увеличи капацитета си от 550 000 кокошки носачки в клетки на 1 150 000. Това е двойно увеличение на капацитета. Считаме, че създаването на мега фермите в толкова огромни мащаби, толкова голямо количество животни на едно място, е жестокост както за околната среда, така и за животните, така и за хората, които живеят в региона", oбясни Алтимирска за кампанията, насочена срещу мегаферма в района на Дебелец.