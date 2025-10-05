Балони отклониха полети от Литва към Латвия и Полша

Временно са били отклонени към Латвия и Полша полетите до летището във Вилнюс заради забелязани в района му балони с горещ въздух, предава ДПА.

Все още не е ясен произходът на т.нар. от Националния център за управление на кризи в Литва "контрабандни балони".

От агенцията напомнят, че преди седмици летището във Вилнюс временно преустанови полетите, след като в района бяха забелязани дронове.

Междувременно в Германия полицията потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван 41-годишен мъж по подозрения, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт. Няма данни мъжът да е свързан с Русия.

Не се е наложило отмяна на полети, тъй като дронът е бил бързо обезвреден. Случаят на летището във Франкфурт е от петък, когато сигнал за дронове над летището в Мюнхен доведе до временно прекъсване на полетите.

Съобщава се, че германските власти обсъждат мерки за подобряване на сигурността по летищата в страната.

