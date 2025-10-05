Балони отклониха полети от Литва към Латвия и Полша
Временно са били отклонени към Латвия и Полша полетите до летището във Вилнюс заради забелязани в района му балони с горещ въздух, предава ДПА.
Все още не е ясен произходът на т.нар. от Националния център за управление на кризи в Литва "контрабандни балони".
От агенцията напомнят, че преди седмици летището във Вилнюс временно преустанови полетите, след като в района бяха забелязани дронове.
Междувременно в Германия полицията потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван 41-годишен мъж по подозрения, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт. Няма данни мъжът да е свързан с Русия.
Не се е наложило отмяна на полети, тъй като дронът е бил бързо обезвреден. Случаят на летището във Франкфурт е от петък, когато сигнал за дронове над летището в Мюнхен доведе до временно прекъсване на полетите.
Съобщава се, че германските власти обсъждат мерки за подобряване на сигурността по летищата в страната.
Още по темата:
- » Тежки инциденти с туристически балони в Кападокия, има загинал (ВИДЕО)
- » Литва ще преименува Русия на Московия
- » Балон с хелий се възпламени - дете е с изгаряния по главата