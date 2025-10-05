Спорт по тв на 5 октомври, неделя
09.50 Мото 3, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
10.25 Формула 1, Академия, състезание 2 за Гран при на Сингапур Диема спорт 3
10.35 Колоездене: Обиколка на Лангкави, осми етап, мъже Евроспорт 1
11.15 Мото 2, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
13.00 Баскетбол, Балкан – Академик МАХ Спорт 2
13.00 Мото GP, Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4
13.30 Удинезе – Каляри МАХ Спорт 3
13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
13.30 Баскетбол, Реал – Гран Канария Диема спорт 2
14.00 Ипсуич – Норич Нова спорт
14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, шести етап, мъже Евроспорт 1
15.00 Добруджа – Арда Диема спорт
15.00 Алавес – Елче МАХ Спорт 4
15.00 Формула 1, Гран при на Сингапур Диема спорт 3
15.00 Триатлон: Супертри в Тулуза Евроспорт 2
16.00 Фиорентина – Рома МАХ Спорт 3
16.00 Болоня – Пиза МАХ Спорт 2
16.00 Нюкасъл – Нотингам Диема спорт 2
16.00 Астън Вила – Бърнли Нова спорт
16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, мъже, общ старт Евроспорт 1
17.15 Севиля – Барселона МАХ Спорт 4
17.30 Ботев (Вр) – Ботев (Пд) Диема спорт
18.15 Монако – Ница Диема спорт 3
18.30 Брентфорд – Манчестър Сити Диема спорт 2
18.30 Хамбургер – Майнц Нова спорт
19.00 Наполи – Дженоа МАХ Спорт 3
19.30 Еспаньол – Бетис МАХ Спорт 4
19.30 Реал Сосиедад – Райо Валекано МАХ Спорт 1
20.00 НФЛ, Филаделфия – Денвър МАХ Спорт 2
20.15 ЦСКА – Лудогорец Диема спорт
20.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, жени Евроспорт 1
20.30 Борусия (М) – Фрайбург Диема спорт 3
20.30 ПАОК – Олимпиакос Нова спорт
20.30 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг
21.45 Ювентус – Милан МАХ Спорт 3
21.45 Лил – ПСЖ Диема спорт 2
22.00 Селта – Атлетико МАХ Спорт 4
22.00 Наскар, състезание в Северна Каролина МАХ Спорт 1
22.15 Спортинг – Брага Ринг
22.15 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 1
22.30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, четвърти ден Евроспорт 2
23.15 Порто – Бенфика Ринг
23.20 НФЛ, Лос Анджелис - Вашингтон МАХ Спорт 2