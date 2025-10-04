  • Instagram
Извънредно! Откриха още една жертва на потопа във в.с. „Елените“

ОД МВР - Бургас
Четвърта жертва в опустошения курорт „Елените“ откриха екипите, разчистващи руините. За това потвърдиха от ОД МВР - Бургас.

Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си, която се е намирала във вилата им в курортното селище по време на наводнението в петък. Група от ОД МВР е отишла на място, за да види коя е къщата им и е открила тялото на жена, затрупано от отломки.

По първоначална информация става дума за 58-годишна жена с руски паспорт. Именно тя е била обявената за издирване от съпруга си.

Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започнала да намалява, цял ден се източвала. Все още обаче около тези постройки има много клони и наноси, в момента се претърсва наоколо, поясняват от полицията в морския град.

Охраняват се всички подстъпи към в.с. “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп на външни лица, поясняват още от пресцентъра на полицията в Бургас.

