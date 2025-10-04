  • Instagram
Старт на ловния сезон: Над 100 хиляди авджии хукват да трепят дивеч

Freepik
Над 100 хиляди души излизат от днес в горите и планините на България. Денят е дългоочакваният старт на ловния сезон. Репортерът на NOVA Георги Манев е с една от старозагорските ловни дружинки от село Ръжена.

“Днес е първата събота от месец октомври, когато откриваме ловния сезон за дива свиня. Днес нито дъжда, нито лошото време успя да спре 20 души, които се явиха рано на сборището, което беше определено, готови за отстрел на най-големите трофейни глигани”, обясни председателят Апостол Терзиев.

“Грижите, които се прилагат за този тип дивеч, изискват целогодишна работа. В дружинката всички 41 членове си имат свои отговорности и задължения, както по подхранването, така и по грижите за дивите животни, за да може на този прекрасен ден подобаващо да открием ловния сезон”, обясни той.

“Предполагам като по-голямата част ловци на страната всеки един от нас се вълнува за срещата с глигана на ловното поле и да има слуката да го отстреля с точен и прецизен изстрел”, допълни председателят.


