Естонското разузнаване: Русия подготвя „енергиен ад“ за Украйна тази зима

Тази зима Русия вероятно ще увеличи атаките си срещу енергийната инфраструктура на Украйна, за да нанесе максимални щети на цивилното население. Това заяви полковник Антс Кивиселг, началник на Разузнавателния център на Естонските отбранителни сили, според ERR.



Според него Москва в момента разполага с повече ресурси за подобни удари от всякога. Кивиселг отбеляза, че е малко вероятно ходът на военните операции в Украйна да се промени съществено в близко бъдеще.



„Като цяло отбранителните линии на Украйна се държат и няма признаци, че Русия ще постигне значителен пробив през следващите седмици“, сподели той, цитиран от УНИАН.



Кивиселг подчерта, че руските пропагандисти призовават за удари по критична енергийна инфраструктура на Украйна, защото са разочаровани от военните провали на Москва.



„Въпреки общественото недоволство, подобен сценарий остава много вероятен. Първо, той е в съответствие с вече установената сезонна тактика за унищожаване на гражданската инфраструктура на Украйна. Второ, възможностите на Русия за провеждане на подобни операции нарастват. Това се потвърждава от увеличаването на броя на далекобойните оръжия, използвани за дълбоки удари“, предупреди ръководителят на разузнавателния център на Естонските отбранителни сили.



Кивиселг добави, че руските действия за нарушаване на стабилната работа на украинските атомни електроцентрали трябва да се приемат сериозно. Според него окупаторите може да подготвят мащабна саботажна операция в една или няколко украински атомни електроцентрали, за да разсеят украинските власти и техните международни партньори.



„Справянето с последиците от голяма ядрена авария и регионално радиоактивно замърсяване би изисквало мобилизиране на всички вътрешни ресурси и би довело до прекратяване на отбранителните операции. Освен това би била необходима мащабна международна хуманитарна помощ, чието предоставяне би било свързано с изключително висок риск за сигурността поради враждебните действия на Русия“, обясни Кивиселг.



Каква е новата тактика на Русия за удари по енергийния сектор на Украйна?



По-рано Александър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания, съобщи, че руснаците нанасят масирани удари срещу украински енергийни съоръжения, отговорни за разпределението на електроенергия в регионите. Той обясни, че това води до прекъсвания на електрозахранването в различни региони.



Харченко отбеляза, че врагът атакува инфраструктурни съоръжения в различни части на Украйна преди отоплителния сезон. Жителите на Сумската, Одеската и Черниговската области, където ситуацията с електропреносната мрежа в момента е критична, вече са без ток.



