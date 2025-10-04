The Times>> Руски учен: Западът ще избие човечеството с вирус, оставя жив елита, обслужван от роботи

Руски учен, близък до президента Путин, заяви на форум на учители в Москва, че Западът планира да изтреби по-голямата част от населението на Земята, оставяйки малка елитна група, чиито нужди ще бъдат обслужвани от роботи, пише The Times, цитиран от "Труд".

Коментарите на Михаил Ковалчук, директор на руския институт за ядрени изследвания „Курчатов“, подчертават типа екстремни конспиративни теории, които според критиците влияят на политиката на Кремъл.

77-годишният Ковалчук твърди, че западните страни замислят да разпространят смъртоносен вирус, за да намалее броят на хората на Земята. Той също така твърди, че Западът използва идеологиите на ЛГБТ и бездетността, за да намали населението, защото скоро роботите ще могат да работят по-добре и по-ефективно.

„Западът... разбира, че огромен брой хора стават ненужни. Те започнаха да се подготвят за намаляване на населението“, заяви той пред Форума на класните учители, организация, подкрепяна от Кремъл. „Те въведоха ЛГБТ програмата и на онези, които не се съгласиха с нея, предложиха втори вариант – семейство без деца. Това работи блестящо. След едно или две поколения няма да има продължение на техните родословия. Ще остане само малка елитна група, от която те наистина се нуждаят.“

Кремъл забрани както популяризирането на правата на ЛГБТ, така и всяко представяне на положителните страни на това да нямаш деца, като ги счете за заплаха за бъдещето на Русия. Наскоро той определи несъществуващото „международно сатанинско движение“ като терористична организация.

„Що се отнася до останалите – хората, които те дори не считат за човешки същества – те ще бъдат елиминирани с биологични оръжия. Ще се появи вирус или нещо подобно с 90% смъртност, който ще ги изтреби“, каза той.

Миналата година Ковалчук е наредил на руските учени да ускорят изследванията в областта на средствата против стареене, които включват 3D биопечат, нова технология, за която учените се надяват, че един ден ще позволи на лекарите да „отпечатват“ органи и тъкани по поръчка. Той също така ръководи държавна програма за изследвания в областта на генетиката, в която участва Мария Воронцова, ендокринолог и по-голямата от двете дъщери на Путин.

Самият Путин, който навършва 73 години във вторник, спомена изследванията миналия месец в Китай, когато обсъди с президента Си перспективата хората скоро да „постигнат безсмъртие“.

