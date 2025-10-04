  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +14
Пловдив: +10 / +18
Варна: +8 / +13
Сандански: +11 / +17
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +11
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +9 / +16

Това ли е бабаитът, от когото е бременна брадърката Стефани, а той не искал бебето? (СНИМКИ)

  • Сподели в:
  • Viber
Това ли е бабаитът, от когото е бременна брадърката Стефани, а той не искал бебето? (СНИМКИ)
A A+ A++ A

Марин Илиев от Враца е бащата на бебето на бременната Стефани от „Биг Брадър“. Това съобщава Intrigi.bg, позовавайки се на неназовани близки до татуистката. Връзката им е от няколко месеца и въпреки че самата Стефани била много влюбена, Марин нямал сериозни намерения към нея, разкриват запознати.

Той е бивш футболист и фен на високите скорости. Към момента се води безработен, но е известен като местен бабаит със занимания по „тънката част“. Родителите на Стефани неслучайно не го харесват и не одобряват връзката им, но в лайф във Биг Брадър казаха, че винаги ще застанат зад детето си.

Стефани научава за непланираното бебе малко преди да влезе в Къщата. Двамата с Марин са заедно, когато тя прави теста, и при вида на двете чертички изпада в ужас. Бъдещият татко пък е категоричен: „Махаш го! Аз бебе не искам“.

Самата тя все още не е споделила дали смята да задържи детето, но пък пуши като комин, което й навлече гнева на зрителите. Тази седмица именно Стефани е сред номинираните заради деликатното й състояние и се очаква да не издържи на зрителския вот.

Снимки: Фейсбук

#"Биг Брадър"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Лайфстайл
Последно от Лайфстайл

Всички новини от Лайфстайл »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?