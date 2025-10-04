  • Instagram
До 1914 лв. еднократна помощ от АСП за пострадалите от наводненията

Областна администрация - Бургас
Екипи на Агенцията за социално подпомагане вече са на терен и оказват помощ на хората, пострадали от наводненията, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

От вчера екипите правят обходи на засегнатите населени места, за да могат максимално бързо да направят оглед на щетите и да съдействат при кандидатстване за еднократна помощ .

Максималният ѝ размер е трикратният размер на линията на бедност или 1914 лева, напомнят от ведомството.


