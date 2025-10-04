До 1914 лв. еднократна помощ от АСП за пострадалите от наводненията
Екипи на Агенцията за социално подпомагане вече са на терен и оказват помощ на хората, пострадали от наводненията, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.
От вчера екипите правят обходи на засегнатите населени места, за да могат максимално бързо да направят оглед на щетите и да съдействат при кандидатстване за еднократна помощ .
Максималният ѝ размер е трикратният размер на линията на бедност или 1914 лева, напомнят от ведомството.
Още по темата:
- » Областният кризисен щаб от "Елените": Не пътувайте в засегнатия от наводнението район!
- » МВР: Водолази са проверили всички отнесени в морето коли – няма хора в тях
- » Няма сериозни щети след снощното наводнение в Дряново
Коментирай
Най-четено от In Memoriam
Клаудия Кардинале приживе: В живота ми имаше само един мъж19:00 24.09.2025 | In Memoriam
До 1914 лв. еднократна помощ от АСП за пострадалите от наводненията13:00 04.10.2025 | In Memoriam
Последно от In Memoriam