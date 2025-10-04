Майката на Мария Бакалова бяга при звездната си щерка от наводнения Бургас

"Не ни е лесно на всички от кв. "Меден рудник". Нещата сега са по-добре от сутринта (вчера - б.а.), ние излизахме с мъжа ми и разбира се, че ми е притеснено. Но утре ще ходя при моето момиче Мария и някак си ще се спасим от бурята." Това каза пред "България Днес" майката на холивудската ни гордост Мария Бакалова - Румяна, за водния ад, който се стовари в Бургас и околността. По думите на майката на Бакалова за щастие обстановката започва лека-полека да се нормализира и обясни: "То когато няма вода - няма и ревем, сега като има, пак ревем. Но не е лесно, да знаете."

Сутринта в петък най-тежко беше положението в бургаския кв. "Меден рудник", който бе откъснат от останалата част на града. Основната пътна артерия за излизане от квартала, бул. "Захари Стоянов", бе под вода, образувайки огромно езеро. Хиляди пътуващи за работа бяха заклещени в километрични задръствания от 5 часа сутринта.

"Страшно е! Непрекъснато се информирам какво се случва в Бургас, защото съм в Пловдив и ще имам концерти. Гледам, че властите апелират към гражданите да ограничат придвижването си, да избягват подлези и рискови участъци и да не предприемат преминаване с автомобил през залети улици. Дано се оправят нещата", сподели ни и друг бургазлия - "бащата" на "Тоника" СВ - Стефан Диомов.

"Какво да ви кажа, още преди четири дни предвидих ситуацията, тъй като непрекъснато се информирам за времето. Ето сега цели автомобили са потънали под вода. След като Созопол стана българското Сен Тропе, Приморско българската Копакабана, след поредната кошмарна нощ и Царево можем да го обявим за българската Венеция! Но най-тъжно ми е, че вече има и жертва", сподели и един от най-колоритните участници в "Биг брадър" - Здравко Василев.

Според него много са виновниците да се стигне до този потоп. "Цяло лято не спряха камиони да изнасят дърва от Странджа и днес се чудим защо отново природата ни наказва. Още в първите часове на настъпващата буря, при пориви на вятъра от 12-18 възела, морето край Приморско се надигна с вълни, достигащи 1,5-2 метра. Прогнозите сочат и предстоящи интензивни валежи, които могат да усложнят обстановката. Защо никой не взе мерки, а сега пак постфактум ще обсъждаме ситуацията и пак няма да има конкретни виновни", пита се, а и не само той, Здравко Василев.

Според синоптиците дъждовете ще продължат и се очаква да се усилят в следващите часове, което крие опасност от нови наводнения, особено в ниските части на града.

"Това е резултат от застрояването на Слънчев бряг и Влас. Едно от основните дерета в Царево пък не е почистено от потопа отпреди 2 години и е причина да залее къщите днес. Как няма да се наводни всичко, като деретата са застроени, а част от горите - изсечени", твърдят местните, според които две години след смъртоносния потоп в Царево всичко се повтаря пак.







