Йончева: Властите ни правят всичко възможно да върнат у нас българина, задържан с флотилията за Газа

Войната в Газа може да спре във всеки един момент, ако и двете страни се съгласят на мирния план на Тръмп, който изглежда много разумен и реалистичен. Това коментира евродепутатът Елена Йончева в "Денят започва" с Георги Любенов.

"Важен елемент е планът за възстановяването на Газа. Това, което се случва в Газа, това, което се случи на 7 октомври, е голяма трагедия за всяко едно семейство. ЕС можеше да има много по-активна позиция. Редица държави признават Палестина, но това трябваше да стане по-рано, за да може този процес на диалог да бъде реализиран".

По думите ѝ още е рано да се говори за две държави, но е добър сигнал, че темата вече се обсъжда. Според нея преходната администрация в Газа трябва да е максимално неутрална, под егидата или на ЕС или ООН, за да удовлетвори всички страни.

Израелската армия е задържала втората флотилия с хуманитарна помощ за Газа, състояща се от 47 кораба с около 500 души от 40 държави. Според Йончева това е политическо послание, а не толкова изпращане на помощ, защото пътуващите са наясно, че Израел е наложил блокада

"Има задържани журналисти и един френски евродепутат - Рима Хасан, чиито родители са палестинци. Политическото послание, ако не предизвика ескалация, ако не наруши тези фини дипломатически връзки, които се поддържат и от Катар, и от Египет, може би няма толкова да попречи. Но има много критични гласове по отношение на флотилията точно в този момент, когато Тръмп предлага реалистичен вариант за незабавен край на войната".

Елена Йончева обясни, че през последната година е опитала да отиде в Газа, разговаряла е с израелски, палестински представители, египетски дипломати, но всички са отказали поради съображения за сигурност.

По думите ѝ българските власти правят всичко възможно, за да се върне българинът, задържан с флотилията.

"Те са в контакт, българският консул е един от първите, които е разговарял с мъжа, той е в добро здраве и вярвам, че съвсем скоро ще бъде върнат в България".

Според Елена Йончева има три сценария за край на войната в Украйна - първият е налагане на повече санкции на Русия и изпращане на повече оръжия за Украйна, което обаче удря европейските граждани и индустрията. Вторият вариант е влизане във война, който Европа не може да си позволи, а третият - събиране на воюващите лидери под егидата на ЕС: