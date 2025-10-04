Областният кризисен щаб от "Елените": Не пътувайте в засегнатия от наводнението район!

Приключи заседанието на областния оперативен щаб, който втори ден работи на терен във вилно селище Елените.

Действията на компетентните институции ще стартират с повторен обход на терена в светлата част на деня. Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще направят оценка на актуалното състояние след бедствието и ще определят приоритетните участъци за разчистване. След приключване на обхода на място ще влезе тежка техника, която ще започне поетапното премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и освобождаването на основните подходи и инфраструктурата на селището. В разчистването ще се включат комбиниран багер, фадрома, кран, няколко самосвала, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска за измиване на терена, както и екипи за ръчно почистване.

По време на заседанието на областния щаб бе разпределена наличната техника и човешкият ресурс между отделните зони на вилното селище. Областният управител Владимир Крумов отправи искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите. Към засегнатия район пътуват доброволци от Пловдив и Бургас, които ще се включат в разчистването и подпомагането на пострадалите.

На терен продължават работа пет екипа на ПБЗН, 30 служители на МВР, представители на звеното „Отбрана и сигурност“ към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности. Предстои да бъде извършен оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване, след което специализирани комисии ще започнат описване на щетите и набелязване на необходимите мерки за възстановяване.

В заседанието на оперативния щаб участват областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РДПБЗН комисар Николай Николаев и кметът на община Несебър Николай Димитров.

Обстановката във вилно селище Елените остава под постоянно наблюдение от компетентните институции. Няма данни за застрашени хора, а действията по възстановяване и обезопасяване продължават до пълното нормализиране на ситуацията.

Областният кризисен щаб призовава гражданите да се въздържат от пътуване към засегнатия район.

На място е изграден контролно-пропускателен пункт на полицията, като достъпът е ограничен докато продължават повторният оглед и действията на компетентните институции.

Освен това се охранява имуществото на евакуираните граждани, поради което безконтролен достъп до района не е разрешен.