  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +14
Пловдив: +10 / +18
Варна: +8 / +13
Сандански: +11 / +17
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +11
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +9 / +16

Пловдив отново на протест заради смъртта на 6-годишния Ангел

  • Сподели в:
  • Viber
Пловдив отново на протест заради смъртта на 6-годишния Ангел

БТА
A A+ A++ A

Близки и приятели на семейството на 6-годишния Ангел, който почина при стоматологична манипулация под упойка в пловдивската клиника "Медикус Алфа", организират днес нов протест пред лечебното заведение.

Случаят беше проверяван от РЗИ и прокуратурата, а обвинение беше повдигнато на анестезиолога доктор Пламен Мандев. Той е обвинен за това, че не е преценил правилно състоянието на детето и му е сложил по-голяма от необходимата доза от един от медикаментите. Разследването продължава, а лекарят е с парична гаранция от 3000 лева.

На първия протест пред клиниката в началото на май участваха стотици пловдивчани. Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Потрошени бяха прозорци и вратата на клиниката, а протестиращите скандираха пред дома на доктор Мандев.


#Пловдив #протест

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?