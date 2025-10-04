Пловдив отново на протест заради смъртта на 6-годишния Ангел

Близки и приятели на семейството на 6-годишния Ангел, който почина при стоматологична манипулация под упойка в пловдивската клиника "Медикус Алфа", организират днес нов протест пред лечебното заведение.

Случаят беше проверяван от РЗИ и прокуратурата, а обвинение беше повдигнато на анестезиолога доктор Пламен Мандев. Той е обвинен за това, че не е преценил правилно състоянието на детето и му е сложил по-голяма от необходимата доза от един от медикаментите. Разследването продължава, а лекарят е с парична гаранция от 3000 лева.

На първия протест пред клиниката в началото на май участваха стотици пловдивчани. Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Потрошени бяха прозорци и вратата на клиниката, а протестиращите скандираха пред дома на доктор Мандев.



