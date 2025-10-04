Стотици без ток заради бурята във Врачанско

Стотици домакинства в четири общини в област Враца са без ток вече едно денонощие след обилните валежи от сняг и дъжд вчера. Проблеми с електрозахранването има във Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра. Критична остава обстановката в най-глямото село в община Враца - Згориград. Местните хора недоволстват, че при всяко влошаване на времето няма ток продължително време и този проблем не се отстранява с години.

"Но е факт, че при по-проливен дъжд или подобен снеговалеж, винаги има проблеми с електрозахранването, което не е краткосрочно, а понякога кара с дни и нанася сериозни щети както на битовата техника, така и на комфорта на живот в Згориград. В селото, освен че е най-многолюдното, живеят предимно млади хора - семейства с малки деца, за които пак казвам, че е крайно неудобно, когато има снеговалеж, да карат с дни без електричество", обясни жител на Згориград.



