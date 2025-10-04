  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +14
Пловдив: +10 / +18
Варна: +8 / +13
Сандански: +11 / +17
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +11
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +9 / +16

Стотици без ток заради бурята във Врачанско

  • Сподели в:
  • Viber
Стотици без ток заради бурята във Врачанско

Ива Антонова/БНР
A A+ A++ A

Стотици домакинства в четири общини в област Враца са без ток вече едно денонощие след обилните валежи от сняг и дъжд вчера. Проблеми с електрозахранването има във Враца, Козлодуй, Бяла Слатина и Мездра. Критична остава обстановката в най-глямото село в община Враца - Згориград. Местните хора недоволстват, че при всяко влошаване на времето няма ток продължително време и този проблем не се отстранява с години.

"Но е факт, че при по-проливен дъжд или подобен снеговалеж, винаги има проблеми с електрозахранването, което не е краткосрочно, а понякога кара с дни и нанася сериозни щети както на битовата техника, така и на комфорта на живот в Згориград. В селото, освен че е най-многолюдното, живеят предимно млади хора - семейства с малки деца, за които пак казвам, че е крайно неудобно, когато има снеговалеж, да карат с дни без електричество", обясни жител на Згориград.


#без ток #Врачанско

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?