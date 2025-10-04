Млад мъж згина при зверска катастрофа край Лясковец

Тежък пътен инцидент е станал около 21:00 часа в петък на пътя за град Елена край село Миндя.

От МВР съобщиха, че жертвата е 24-годишен мъж от село Драганово. По първоначална информация автомобилът му, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

На място е загинал водачът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство

Пътят беше затворен до рано тази сутрин.