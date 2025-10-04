  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +14
Пловдив: +10 / +18
Варна: +8 / +13
Сандански: +11 / +17
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +11
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +9 / +16

Млад мъж згина при зверска катастрофа край Лясковец

  • Сподели в:
  • Viber
Млад мъж згина при зверска катастрофа край Лясковец

МВР - В. Търново
A A+ A++ A

Тежък пътен инцидент е станал около 21:00 часа в петък на пътя за град Елена край село Миндя.

От МВР съобщиха, че жертвата е 24-годишен мъж от село Драганово. По първоначална информация автомобилът му, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

На място е загинал водачът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство

Пътят беше затворен до рано тази сутрин.

#Лясковец #катастрофа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?