Русия и Украйна размениха удари по енергийната си инфраструктура

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че се работи за възстановяването на външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ.

Гроси заяви снощи, че обсъжда с Русия и Украйна предложения за възстановяване на външното електрозахранване на контролираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и намаляване на риска от авария. Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа със своите шест реактора. Тя беше превзета от руските сили в първите седмици след инвазията на Русия в Украйна. От 23 септември външното електрозахранване на съоръжението е спряно. Електроцентралата не произвежда ток, но горивото в реакторите ѝ се охлажда с аварийни дизелови генератори.

Русия и Украйна продължават да разменят удари по енергийната си инфраструктура.

Украйна съобщи вчера, че при мащабна руска въздушна атака са били ударени няколко от основните съоръжения за производство на газ в страната. Нанесени са критични щети на обекти на държавната газова и петролна компания "Нафтогаз" в Харковска и Полтавска област. Прекъснато е електроснабдяването на хиляди потребители.

Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че се опитва да задълбочи трудностите на цивилното население преди студения сезон. Зеленски каза, че руски атаки са засегнали и Черниговска и Сумска област.

Балистични ракети са ударили енергийни съоръжения в Донецка област, включително в Краматорск, Славянск и Дружковка, както и фронтовия град Константиновка.

Същевременно руските власти съобщават, че украински дронове са ударили рафинерия в руския град Орск, близо до границата с Казахстан, което е причинило пожари. Орск се намира на повече от 2500 километра от Украйна.



