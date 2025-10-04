  • Instagram
Община Царево открива дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението

Община Царево открива дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението
Община Царево открива дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението.

В ранните часове на 3 октомври огромни количества дъжд се изляха за кратък период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи са паднали в рамките на едва 3-4 часа.

"Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси на наши съграждани. В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си", пишат от Общината.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:

IBAN: BG63IORT80483396477801

Банка: Инвестбанк АД
Титуляр: Община Царево

