  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +14
Пловдив: +10 / +18
Варна: +8 / +13
Сандански: +11 / +17
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +11
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +9 / +16

Отстраняват щетите от пороя с наводнения и снега в страната

  • Сподели в:
  • Viber
Отстраняват щетите от пороя с наводнения и снега в страната

Община Бургас
A A+ A++ A

Продължават работата по отстраняване на щетите, нанесени от обилните валежи от дъжд и сняг из страната през седмицата.

Придошлите води следствие от пороите отнеха три човешки живота по Южното Черноморие - мъж беше открит в подземния етаж на хотел във ваканционното селище "Елените", тракторист-доброволец беше отнесен от приливна вълна, а граничен полицай загина в морето след преобръщане на лодката, с която е издирвал бедстващи хора.

До късно снощи продължи и евакуацията на хора от хотелите в "Елените". Те бяха настанени в почивни бази, в пенсионерския клуб и в училището в Свети Влас.

Остава в сила обявеното бедствено положение в общините Несебър и Царево, а в община Етрополе беше обявено частично бедствено положение заради валежите, предизвикали падането на дървете, които блокираха пътища и корита на реки. На места се съобщава и за проблеми с електрозахранването.

Продължава работата и по възстановяването на тока в няколко общини на област Монтана, както и в отделни селища в общините Земен и Трън, където след падналия предната нощ сняг обстановката постепенно се нормализира. Продължава и разчистването на паднали дървета.

Все още е затворен проходът "Петрохан".


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?