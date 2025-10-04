Спорт по тв на 4 октомври

07.30 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2

07.40 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

09.00 Колоездене: Обиколка на Лангкави, седми етап, мъже Евроспорт 1

10.00 Мото GP, спринт за Гран при на Индонезия МАХ Спорт 4

10.00 Формула 1, Академия, състезание 1 за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

12.05 Порше Карера Къп, състезание 1 за Гран при на Хокенхайм Диема спорт 2

12.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

14.00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, пети етап, мъже Евроспорт 1

14.30 Лийдс – Тотнъм Диема спорт 2

14.30 Хъл – Шефийлд Юнайтед Нова спорт

15.00 Овиедо – Леванте МАХ Спорт 4

15.15 ЦСКА 1948 – Спартак Диема спорт

16.00 Лацио – Торино МАХ Спорт 3

16.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Сингапур Диема спорт 3

16.00 Колоездене: Европейско първенство в Дром ардеш, жени Евроспорт 1

17.00 Арсенал – Уест Хем Диема спорт 2

17.15 Жирона – Валенсия МАХ Спорт 4

17.45 Монтана – Черно море Диема спорт

18.00 Вдигане на тежести, Световно първенство Ринг

19.00 Интер – Кремонезе МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, Уникаха – Билбао Нова спорт

19.30 Атлетик – Майорка МАХ Спорт 4

19.30 Челси – Ливърпул Диема спорт 2

19.30 Айнтрахт – Байерн Диема спорт 3

19.30 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, финал Евроспорт 2

19.45 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане, жени Евроспорт 1

20.15 Левски – Берое Диема спорт

21.00 Цволе – ПСВ Айндховен Ринг

21.00 Маунтинбайк: Световна купа в Лейк Плесид, спускане, мъже Евроспорт 1

21.30 Динамо (Дрезден) – Карлсруе Нова спорт

21.45 Аталанта – Комо МАХ Спорт 3

22.00 Реал – Виляреал МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, Леида – Рио Бреоган Диема спорт 2

22.05 Оксер – Ланс Диема спорт 3

22.30 Кейдж Уориърс, галавечер от Рим МАХ Спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, трети ден Евроспорт 2

02.00 НХЛ, Флорида – Тампа Бей МАХ Спорт 1