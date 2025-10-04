Облачна и студена събота, валежите постепенно спират

През деня в събота времето в страната ще се задържи облачно и дъждовно, особено в източните райони и планините.

Минималните температури ще са между 0°С и 7°С, а максималните ще достигнат до 5°С–11°С, като по Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло.

Времето в София

Валежите постепенно ще спират. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Ще застудее. Очакваните минимални температури ще са около 3-4°С. През деня времето ще е предимно облачно, но без валежи. Дневните температури ще са между 5-8°С

Времето по планините

Времето ще е предимно облачно, ще превали и дъжд, ще има условия и за поледици, над 900–1100 метра – от сняг. Вятърът ще отслабне и ще духа от югозапад със средна сила. Температурите ще са около 4°С на височина над 1200 метра и около минус 1°С на 2000 метра.

Времето по Черноморието

По Черноморието времето ще бъде облачно и дъждовно, със слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури там ще достигат 15°С–16°С. Морската вода остава сравнително топла – между 19°С и 21°С, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме времето да се стабилизира, и валежите да спрат. Облачността ще е променлива, а временни разкъсвания ще има в Гърция и Западните Балкани.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans