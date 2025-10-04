Цанко Иванов е другият загинал в потопа в курорта "Елените"
Цанко Иванов е също една от жертвите в потопа в курорта "Елените".
"Това е Цанко Иванов, който днес се самопожертва, докато се опитваше да спаси други хора по време на бедствието в к.к. "Елените"! Познавах го. Беше чудесен човек, професионалист и патриот. Има и такива българи! Светла да е паметта му и безсмъртен примерът му!", написа във Фейсбук бившият министър на отбраната Николай Ненчев.
