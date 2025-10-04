  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +14
Пловдив: +10 / +18
Варна: +8 / +13
Сандански: +11 / +17
Русе: +7 / +12
Добрич: +6 / +11
Видин: +7 / +10
Плевен: +9 / +13
Велико Търново: +8 / +14
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +8 / +12
Стара Загора: +9 / +16

Стана ясно кой е граничният полицай, загинал в "Елените"

  • Сподели в:
  • Viber
Стана ясно кой е граничният полицай, загинал в "Елените"

ФБ/Антон Златанов
A A+ A++ A

Загиналият в петък полицейски служител при спасителните дейности след наводенението на "Елените" е Стефан Иванов. Той е дългогодишен служител на ГД "Гранична полиция“, съобщават от МВР.

Той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб "Балчик“.

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където му е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният полицай починал.

Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов.

Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе морето!

Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!! А него си го взе морето!!! Главният ни боцман - Стефан Иванов! Това написа шефът на загиналия полицейски служител. Ето какво още пише Антон Златанов, шеф на "Гранична полиция":

"Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!

Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!

Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик" и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!

Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!"


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?