Гадателката на Наполеон Мадам Ленорман: Хората ще търсят вода, но водата ще горчи!

„Хората ще търсят вода, но водата ще горчи.“ Това е едно от най-загадъчните пророчества, оставени от френската ясновидка Мадам Ленорман. Предупреждение, което все по-често се свързва със съвременните кризи. Според тълкуванията именно в края на 20-те години на XXI век ще настъпи моментът, когато думите ѝ ще придобият реален смисъл. Хората ще бъдат изправени пред липса на чиста вода, ще търсят изворите на живот, но там, където ще я намерят, водата ще бъде солена, горчива и негодна за пиене. Това ще бъде не просто физическа криза, а и духовен знак – наказание за човешката алчност и за начина, по който поколенията са използвали и унищожавали земните ресурси.

Ленорман предупреждава, че природата няма да търпи безкрайно. Земята ще отнеме онова, което е най-ценно. Ще има реки, но те ще бъдат отровени от химикали. Ще има кладенци, но те ще бъдат пресъхнали. Ще има морета, но солта им ще изгори устните на жадните. Това е образ на бъдеще, в което водата ще се превърне в символ на липсата на баланс и в напомняне, че човечеството е преминало границата на допустимото.

Мари Ан Аделаид Лeнорман е родена през 1772 г. във Франция и остава в историята като една от най-прочутите гадателки. Известна е не само със своето умение да чете съдбата, но и с това, че е била търсен съветник от най-влиятелните личности на времето. Сред тях е Жозефина – съпругата на Наполеон, която многократно е търсила нейните предсказания. Смята се, че и самият император се отнасял с внимание към думите ѝ, защото част от тях се сбъдвали с изключителна точност.

Ленорман не е обикновена гадателка. Тя създава система, която по-късно ще носи нейното име – картите Ленорман. Те се използват и до днес за гадаене и тълкуване на съдбата. Картите съдържат образи, които говорят със своята символика – Кулата, Косата, Облакът, Пътят, Водата. В ръцете на Ленорман те не са просто картинки, а знаци, чрез които се разкриват скрити истини. В едно от своите видения тя описва: „Виждам карти, разпръснати като птици, уловени от буря. На земята лежи Кулата, висока и непоклатима, но в основата ѝ вече се появяват пукнатини. Над нея прелита Косата, а зад нея идва Облакът – гъст и тежък, който скрива слънцето“. Думи, които звучат като предупреждение за разклащане на властови структури и настъпващи тежки времена.

Ленорман оставя и други предсказания, които и до днес се обсъждат. Тя говори за търговия, която ще се срине и ще повлече със себе си цели общества. Според нея „големи домове на власт ще се разклатят“. Предрича още, че народите ще бъдат принудени да насочат погледите си към нови земи, където ще възникне надежда. В тези думи мнозина виждат образ на преселения, на търсене на спасение далеч от разрушеното и изчерпаното.

Пророчицата никога не обещава лесен път. В нейните думи винаги има усещане за изпитание. Човечеството според нея трябва да премине през криза, за да може да започне отново. В този смисъл дори най-мрачните ѝ предсказания не са окончателна присъда, а предупреждение. Те са възможност хората да осъзнаят грешките си и да потърсят нов начин на живот, преди да бъде твърде късно, пише "Ретро".



