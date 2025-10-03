Николай Николов: 2-3 пъти е падал такъв дъжд у нас - 400 л/кв.м!
Тук не говорим за обикновен дъжд. Това са 400 литра, което е историческо. Два или три пъти е падал такъв дъжд в България. За последно мисля, че такъв порой у нас падна през 2005 г., когато цяла България бе залята. Това заяви в интервю за NOVA NEWS съветникът на вътрешния министър Николай Николов.
„Ясно е, че с природата не можем да се борим, но трябва да се научим да строим на правилните места, да строим на високото, а не на ниското, където се събират водите. Като пожарникари винаги сме казвали, че ни притесняват сухите дерета, които обират скатните води и ги отнасят в морето, но по пътя минават през сгради и площади. Говорим за страхотна сила на водата“, обясни Николов.
Относно хората в комплекс „Елените“, които отказват да бъдат евакуирани, Николов обясни, че всъщност те не се намират в толкова бедствено положение, като при тях най-големият проблем е липсата на ток. И уточни, че властите са в постоянно комуникация с тях при нужда.
По думите му над 130 населени места у нас в момента са с прекъснато електрозахранване, предимно в Северозападна България.
Системата BG-Alert бе използвана много бързо. Освен това още вчера, заедно със синоптиците, предупредихме, че днес ни очакват сериозни опасности, посочи Николай Николов.
В заключение той успокои всички, че няма опасност от преливане на язовирите, въпреки огромните количества валежи.
