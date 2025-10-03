Укринформ: Заловиха руски агенти в опит да разкрият тайни за украинската отбрана в Миколаев

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и украинското министерство на отбраната предотвратиха опит на руското разузнаване да проникне в един от водещите заводи за отбранителна техника и разкри няколко шпиони в Миколаев, които са търсели класифицирана информация за украинската отбрана.

За това предаде Укринформ, като се позова на ССУ.

По време на специализирана операция в южния украински град Миколаев руски агент бе задържана, докато се опитваше да локализира различните клонове на завода, разположени на различни места в региона.

Разследването разкри, че жената е вербувала партньора си, който е бил служител на украинския военно-промишлен комплекс, да ѝ окаже съдействие в операцията.

„Първоначално врагът е вербувал жената. Тъй като са знаели, че компанията ѝ сътрудничи с отбранителния завод в Николаев, руснаците са ѝ възложили задача да събере информация за това къде се намират съоръженията на военно-промишления комплекс, както и за видовете отбранителни поръчки в южния регион“, пише в изявлението. За да постигне това, жената е използвала партньора си, който работел в отдела за материално-техническо снабдяване на завода за отбрана и имал контакти с нейната компания.

ССУ е разкрила двамата шпиони още в началото на сътрудничеството им с Русия. Установено е, че мъжът е съобщавал на жената подробности относно договори и местонахождения на съоръженията за производство.

Въпреки това тя не е успяла да предаде информацията на Москва, тъй като е била задържана от ССУ, преди да изпълни задачата си.

По време на претърсване властите са иззели смартфон с доказателства за контактите ѝ с руския търговец Сергей Лебедев, който работи с руската служба за сигурност и руското военно разузнаване в Донецк.

Следователи от ССУ обвиниха агентите по две точки от украинския наказателен кодекс - за държавна измяна по време на военно положение и за неразрешено разпространение на информация за армията по време на военно положение.

Жената е в ареста и има вероятност да бъде осъдена на доживотен затвор, а имуществото й да бъде конфискувано. В момента се обсъжда въпросът какви мерки да бъдат предприети срещу партньора ѝ.





