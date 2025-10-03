Втора жертва на потопа в Елените

Областният управител на Бургас Владимир Крумов потвърди, че е открита втора жертва на наводнението във ваканционно селище "Елените". Става дума за багерист, който се издирваше.

Човекът отишъл да помага за справянето с бедствието, но е изчезнал и по-късно е намерен мъртъв.

По-рано днес стана ясно, че е загинал и друг мъж, който се е намирал на приземен етаж. По информация на депутата Исмаил Осман жертвата е от Руен."

На брифинг заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров обясни:

"За съжаление, след като водата е навлязла на територията на комплекс, състоящ се от четири сгради, служителите на Пожарна безопасност към МВР са установили жертва. Човекът, който виждат, се е удавил. Той е бил в подземен етаж. В момента тече спасителна операция за изваждане на трупа", обясни зам.-министър Тодоров.

Тони Тодоров посочи, че вероятно се издирва още един човек в "Елените", който е работник багерист, като все още няма подробна информация, но може би ще се окаже достоверна.

Той посочи, че няма бедстващи хора в района, като всички, които е трябвало, са били евакуирани навреме. "Където е подадена информация по "BG-Alert", системата е задействана и е,оказала своето информационно влияние върху всички хора", посочи Тодоров.

"На "Елените", където ситуацията е най-сложна, в тези 4 сгради в този комплекс, който е най-пострадал, са евакуирани около 50 души, които незабавно са се качили на по-високи етажи и няма опасност за тях", каза още заместник-министърът на вътрешните работи.

Наблюдават се и няколко автомобила, които са навлезли в морето, към тях е насочен дрон на "Гранична полиция", но не могат да се предприемат действия, тъй като вълнението на морето е 7-8 бала.

В Свети Влас няма бедстващи хора, а пътят е отворен около обед, уточни заместник-министърът на вътрешните работи.

Министърът на околната среда и водите обясни, че в района са паднали 250 литра на квадратен метър.

Министърът на туризма Мирослав Боршош увери, че няма опасност за туристите в курортните селища. Спасени са трима полски туристи. Няма информация за бедстващи туристи.

По информация на областната администрация в Бургас шест жени, сред които три гражданки на Полша, са били евакуирани. Получени са множество сигнали за автомобили и постройки под вода, както и за бедстващи хора.

На място работят екипи на пожарната от Несебър и Поморие, водолази, специализирана амфибия и подкрепление от Варна. Въпреки трудностите при придвижването във високите води спасителите вече имат достъп до хотелите. Претърсването на сградите продължава.

Там бе задействана системата BG Alert с указания хората да се изтеглят на по-високи места. На терен работят 10 екипа на пожарната. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, един екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.