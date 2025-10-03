  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +14
Пловдив: +7 / +18
Варна: +6 / +10
Сандански: +8 / +17
Русе: +7 / +11
Добрич: +7 / +10
Видин: +4 / +9
Плевен: +5 / +13
Велико Търново: +5 / +14
Смолян: +2 / +10
Кюстендил: +3 / +12
Стара Загора: +8 / +17

Закъсняваща за полет подаде фалшив сигнал за бомба в самоле налетището в София

  • Сподели в:
  • Viber
Закъсняваща за полет подаде фалшив сигнал за бомба в самоле налетището в София

Летище София - архив
A A+ A++ A

Задържаха жена, закъсняла за качването си на самолет от София за Лондон (Лутън), а след това звъннала на 112, че на борда има бомба, за да забави полета.

Сигналът за взривно устройство е подаден на 2 октомври. Самолетът трябвало да излети в 19 часа вчера, а машината се забавила заради нейното обаждане.

В крайна сметка обаче жената не успяла да се качи, тъй като била задържана. Полицията разкри, че тя е на 52 години и е от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Жената няма предишни противообществени прояви, заради които да е била арестувана. Прокуратурата ще ѝ повдигне обвинение.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?